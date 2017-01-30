Украинские легкоатлеты - среди призеров международных соревнований

28 січня українські легкоатлети взяли участь у міжнародних турнірах у Франції, Швеції і Чехії. На всіх них вони посіли призові місця.

Рекордсменка України зі стрибків з жердиною Марина Килипко замкнула трійку призерів на змаганнях серії Perche Elite Tour Premium (28 січня, Руан, Франція). Вона, як і німкеня Анніка Ролофф, з першої спроби подолала 4,40 м, проте стати другою їй завадила похибка на попередній висоті. 4,30 підкорилися Килипко, на відміну від Ролофф, лише з другої спроби. Перемогла американка Сенді Морріс (4,57 м).

Українки Юлія Левченко й Ірина Геращенко ввійшли до першої трійки міжнародного легкоатлетичного турніру Bauhaus - Galan Indoor (28 січня, Стокгольм, Швеція). Обидві спортсменки завершили змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,89 м. Стільки ж показала шведка Емма Грін. За спробами переможницею турніру стала Грін. Левченко друга, а Геращенко замкнула першу трійку.

Чотири других місця українці посіли на турнірі Jablonecka hala 2017 (28 січня, Яблонець-над-Нисою, Чехія). Володимир Супрун з особистим рекордом став другим з бігу на 60 метрів (6,75 с). Богдан Чорномаз встановив у забігу особистий рекорд з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,00 с), а у фіналі з результатом 8,05 с фінішував другим. Ще два других місця у Василя Коваля з бігу на 1500 метрів (3.52,29 хв) і Юлії Фірсової зі стрибків у довжину (5,82 м).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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