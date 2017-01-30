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Мо ФАРА: «В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем»

Британский легкоатлет раскритиковал решение президента США

  • 30.01.2017 18:00
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Мир легкой атлетики. Мо Фара
© Мир легкой атлетики. Мо Фара
Британский стайер, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов Мо Фара, выступил с заявлением в связи с решением президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран, в том числе из Сомали, откуда он родом.
 
«1 января нынешнего года Ее Величество королева удостоила меня рыцарского звания. 27 января президент Дональд Трамп, похоже, сделал меня изгоем, - говорится в заявлении спортсмена. - Я - британский гражданин, последние шесть лет проживший в Америке. Я работаю изо всех сил, вношу свой вклад в общество, плачу налоги и воспитываю четверых детей - в месте, которое они называют своим домом. Теперь мне и многим другим людям, оказавшимся в моем положении, говорят, что нам здесь могут быть не рады».
 
По его словам, его тепло встретили в Британии, куда он приехал в возрасте восьми лет. Ему была дана возможность добиться успеха и реализовать свои мечты.
 
«Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британского народа и быть удостоенным самой высокой чести - рыцарского звания. Моя судьба - это пример того, что происходит, когда люди следуют политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», - говорится в заявлении многократного олимпийского чемпиона.
 
Временный запрет, введенный Трампом, касается даже тех, у кого есть действующая американская виза.

Источник — BBC

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