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Украинскому гроссмейстеру поступают угрозы из России

Юрий Аникеев оказался в сложной ситуации

  • 31.01.2017 18:32
  • 1389 просмотров
  • 5 комментария
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plussport.com.ua
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Президент федерації шашок України Анатолій Яценко розповів про погрози в адрес українського гросмейстера Юрія Анікєєва.

«Йому росіяни неофіційно казали: «Не будеш давати інтерв’ю про агресію Росії в Криму і на Донбасі, не будеш розповідати про підстави на чемпіонатах світу, будеш грати і ніхто тебе не дискваліфікує». Але він відмовився від такої пропозиції. Він чесна людина, з іншими я не працюю. Як він може мовчати, коли на чемпіонат світу заявляють 20 росіян і всі вони перекидають очки (спеціально програють) одному обраному і таким чином штучно роблять його чемпіоном світу.

А нещодавно йому на «скайп» прийшла з Росії чітка погроза. Написали «ти договоришся до того, що втратиш життя». На нього тиснуть, залякують і ми маємо допомогти йому вистояти у цій незрозумілій гібридній війні», - сказав Яценко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.01.2017 18:35
    +15
    Чего иного можно ждать от русских фашистов?
    Ссылка
    bsdmk
      bsdmk, 31.01.2017 18:38
    +11
    русские свиньи!
    Ссылка
    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 31.01.2017 18:55
    -5
    Ярмоленко - игрок Эвертона
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 31.01.2017 18:56
    +7
    рассєя... раз мельдоній в шашках не особливий помічник - можна вдатися до перевірених федерастією методів: підстави та залякування!
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 31.01.2017 18:59
    +7
    Оладик_ЙА, 31.01.2017 18:55
    Ярмоленко - игрок Эвертона
    А Вася Кобин - в Реал?
    Ссылка
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