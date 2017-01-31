Украинскому гроссмейстеру поступают угрозы из России

Президент федерації шашок України Анатолій Яценко розповів про погрози в адрес українського гросмейстера Юрія Анікєєва.

«Йому росіяни неофіційно казали: «Не будеш давати інтерв’ю про агресію Росії в Криму і на Донбасі, не будеш розповідати про підстави на чемпіонатах світу, будеш грати і ніхто тебе не дискваліфікує». Але він відмовився від такої пропозиції. Він чесна людина, з іншими я не працюю. Як він може мовчати, коли на чемпіонат світу заявляють 20 росіян і всі вони перекидають очки (спеціально програють) одному обраному і таким чином штучно роблять його чемпіоном світу.

А нещодавно йому на «скайп» прийшла з Росії чітка погроза. Написали «ти договоришся до того, що втратиш життя». На нього тиснуть, залякують і ми маємо допомогти йому вистояти у цій незрозумілій гібридній війні», - сказав Яценко.