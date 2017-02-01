Спортивный календарь на февраль

29.01-05.02.2017. Хоккей с мячом. Чемпионат мира (Сандвикен, Швеция).
29.01-08.02.2017. Зимняя Универсиада (Алматы, Казахстан).
30.01-05.02.2017. Теннис. АТР. Кубок Дэвиса. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург, Россия), Taiwan Open (Тайбэй, Тайвань).
31.01-01.02.2017. Сноубординг. Кубок Европы (Марибор, Словения).
31.01-02.02.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок ЕКВ, Кубок Вызова.
01.02.2017. Легкая атлетика. 12. International PSD Bank Meeting Dusseldorf 2017 (Дюссельдорф, Германия).
01.02.2017. Баскетбол, женщины. Евролига.
01-05.02.2017. Велошоссе. Etoile de Bessèges (Франция). Volta a la Comunidad Valenciana (Испания).
01-05.02.2017. Фристайл. Кубок мира (США, Германия).
01-05.02.2017. Сноубординг. Кубок мира (США, Болгария).
02-05.02.2017. Санный спорт. Чемпионат мира на натуральной трассе (Ватра-Дорней, Румыния).
03.02.2017. Плавание. Открытая вода. Мировая серия (Вьедма, Аргентина).
03-04.02.2017. Легкая атлетика. Combined Events Meeting (Таллин, Эстония).
03-05.02.2017. Гандбол, женщины. Кубок ЕГФ.
03-05.02.2017. Шорт-трек. Кубок мира (Дрезден, Германия).
03-05.02.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Пхёнчхан, Южная Корея).
04.02.2017. Академическая гребля. Чемпионат Европы в помещениях (Париж, Франция).
04.02.2017. Легкая атлетика. Indoor Meeting - Karlsruhe (Карлсруэ, Германия). Meeting Elite en Salle de Mondeville (Мондвиль, Франция). RIG Games (Рейкьявик, Исландия).
04.02.2017. Плавание. 10-км марафон. Кубок мира (Вьедма, Аргентина).
04-05.02.2017. Регби-7. Мировая серия (Сидней, Австралия).
04-05.02.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова.
04-05.02.2017. Дзюдо. Открытый Кубок Европы. Женщины (София, Болгария). Мужчины (Одивелаш, Португалия).
04-05.02.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Австрия, Германия).
04-05.02.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Пхёнчхан, Южная Корея).
04-05.02.2017. Санный спорт. Кубок мира (Оберхоф, Германия).
04-05.02.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Шпага, Кубок мира (Эспоо, Финляндия).
04.02-04.03.2017. Регби. Чемпионат Америки.
04.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат шести наций.
05.02.2017. Легкая атлетика. Клубный чемпионат Европы по кроссу (Албуфейра, Португалия). Kagawa Marugame International Half Marathon (Маругаме, Япония). All Star Perche (Клермон-Ферран, Франция).
05.02.2017. Велошоссе. GP Costa degli Etruschi (Италия).
05.02.2017. Плавание. Открытая вода. Гран-при (Коронда, Аргентина).
05.02.2017. Фехтование, женщины. Рапира, Кубок мира (Гданьск, Польша). Мужчины. Сабля. Кубок мира (Падуя, Италия).
05-12.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНМЕБОЛ (Парагвай).
06-12.02.2017. Теннис. WTA. Кубок Федерации. АТР. Open Sud de France (Монпелье, Франция). Sofia Open (София, Болгария). Ecuador Open (Кито, Эквадор).
06-19.02.2017. Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (Санкт-Мориц, Швейцария).
07-08.02.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
07-09.02.2017. Волейбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок ЕКВ, Кубок Вызова.
07-09.02.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
07-11.02.2017. Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. Fort Lauderdale Major (Форт-Лодердейл, США).
07-12.02.2017. Бадминтон. Princess Sirivannavari Thailand Masters 2017 (Бангкок, Таиланд).
08-09.02.2017. Гандбол, мужчины. Кубок ЕГФ.
08-19.02.2017. Биатлон. Чемпионат мира (Хохфильцен, Австрия).
09.02.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов.
09-12.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Каннын, Южная Корея).
09-12.02.2017. Фристайл. Кубок мира (Южная Корея, Швеция, Канада).
09-12.02.2017. Сноубординг. Кубок мира (Южная Корея, Германия, Канада).
10.02.2017. Легкая атлетика. Copernicus Cup (Торунь, Польша). International Gugl Meeting Indoor (Линц, Австрия). Meeting féminin du Val d'Oise (Обонн, Франция). Vectis Meeting (Киршберг, Люксембург).
10-11.02.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Саппоро, Япония).
10-12.02.2017. Фехтование, женщины. Шпага, Кубок мира (Леньяно, Италия). Мужчины. Рапира. Кубок мира (Бонн, Германия).
10-12.02.2017. Шорт-трек. Кубок мира (Минск, Беларусь).
10-12.02.2017. Стрельба из лука. Кубок мира (Лас-Вегас, США).
11.02.2017. Легкая атлетика. IFAM Meeting (Гент, Бельгия). Nordic Indoor Match (Тампере, Финляндия).
11.02.2017. Велошоссе. Vuelta Ciclista a Murcia - Costa Calida (Испания).
11.02.2017. Триатлон. Кубок мира (Кейптаун, ЮАР).
11-12.02.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок Вызова, Кубок ЕГФ. Женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова, Кубок ЕГФ.
11-12.02.2017. Дзюдо. Большой шлем (Париж, Франция).
11-12.02.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Япония, Словения).
11-12.02.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Сабля. Кубок мира (Дурдан, Франция; Сеговия, Испания).
11.02-18.03.2017. Регби. Чемпионат Европы.
12.02.2017. Легкая атлетика. Edreams Mitja Marato Barcelona (Барселона, Испания). Standard Chartered Hong Kong Marathon (Гонконг). Meeting Elite en Salle de Metz (Мец, Франция).
12.02.2017. Велошоссе. Trofeo Laigueglia (Италия). Clasica de Almeria (Испания).
13-19.02.2017. Теннис. WTA. Qatar Open (Доха, Катар). АТР. Rotterdam Open (Роттердам, Нидерланды). Argentina Open (Буэнос-Айрес, Аргентина). Memphis Open (Мемфис, США).
13-26.02.2017. Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (Кенигзее, Германия).
14.02.2017. Легкая атлетика. Czech Indoor Gala (Острава, Чехия).
14.02.2017. Водное поло, мужчины. Отбор чемпионата Европы.
14-15.02.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
14-16.02.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок ЕКВ.
14-19.02.2017. Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов (Каннын, Южная Корея).
15-16.02.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
15-16.02.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Южная Корея).
15-18.02.2017. Пляжный волейбол, мужчины. Kish Island (Киш, Иран).
15-19.02.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов.
15-19.02.2017. Велошоссе. Volta ao Algarve (Португалия). Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista Del Sol (Испания).
15-19.02.2017. Бадминтон. Командный чемпионат Европы в миксте (Любин, Польша).
16.02.2017. Легкая атлетика. Orlen Cup (Лодзь, Польша).
16.02.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
16-19.02.2017. Фристайл. Кубок мира (Южная Корея, Япония).
17.02.2017. Легкая атлетика. Istanbul Athletics Cup (Стамбул, Турция).
17-19.02.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Открытый чемпионат Австралии по слалому (Пенрит, Австралия).
17-19.02.2017. Сноубординг. Кубок мира (Южная Корея).
17-19.02.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Шпага, рапира. Кубок мира (Удине, Италия; Ванкувер, Канада). Женщины. Сабля. Кубок мира (Афины, Греция).
18.02.2017. Легкая атлетика. Müller Indoor Grand Prix Birmingham (Бирмингем, Великобритания).
18-19.02.2017. Гандбол, мужчины. Кубок Вызова, Кубок ЕГФ.
18-19.02.2017. Велошоссе. Tour du Haut Var (Франция).
18-19.02.2017. Дзюдо. Открытый Кубок Европы. Женщины (Оберварт, Австрия). Мужчины (Рим, Италия).
18-19.02.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Отепя, Эстония).
18-19.02.2017. Санный спорт. Кубок мира (Пхёнчхан, Южная Корея).
19.02.2017. Баскетбол. Матч всех звезд НБА (Нью-Орлеан, США).
19.02.2017. Легкая атлетика. Zurich Marato de Sevilla (Севилья, Испания).
19-26.02.2017. Зимние азиатские игры (Саппоро, Япония).
20-26.02.2017. Пляжный футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (Нассау, Багамские острова).
20-26.02.2017. Теннис. WTA. Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЭ). Hungarian Ladies Open (Будапешт, Венгрия). АТР. Rio Open (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Open 13 (Марсель, Франция). Delray Beach Open (Делрей-Бич, США).
21.02.2017. Водное поло, женщины. Отбор чемпионата Европы.
21-22.02.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
21-22.02.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
21-23.02.2017. Волейбол, женщины. Лига чемпионов, Кубок ЕКВ.
21-24.02.2017. Велошоссе. Tour Cycliste International La Provence (Франция).
22.02.2017. Баскетбол, женщины. Евролига.
22.02.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
22-26.02.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов.
22-26.02.2017. Велошоссе. Volta ao Alentejo (Португалия).
22.02-05.03.2017. Лыжные виды спорта. Чемпионат мира (Лахти, Финляндия).
23-26.02.2017. Велошоссе. Abu Dhabi Tour (ОАЭ).
23-26.02.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Норвегия, Швейцария).
24.02.2017. Легкая атлетика. Meeting Ville de Madrid (Мадрид, Испания).
24-26.02.2017. Гандбол, мужчины. Кубок Вызова.
24-26.02.2017. Прыжки в воду. Гран-при (Росток, Германия).
24-26.02.2017. Дзюдо. Большой шлем (Дюссельдорф, Германия).
24-26.02.2017. Фристайл. Кубок мира (Россия, Китай, Беларусь).
24-26.02.2017. Сноубординг. Кубок мира (Россия).
25.02.2017. Велошоссе. Omloop Het Volk/Nieuwsblad (Бельгия). Les Boucles du Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (Франция).
25-26.02.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье (Калгари, Канада).
25-26.02.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов.
25-26.02.2017. Академическая гребля. Brugge Boat Race (Брюгге, Бельгия).
25-26.02.2017. Санный спорт. Кубок мира (Альтенберг, Германия).
26.02.2017. Легкая атлетика. World Marathon Majors (Токио, Япония). World's Best 10K (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико).
26.02.2017. Велошоссе. Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Бельгия). La Drôme Classic (Франция). GP di Lugano (Швейцария).
26.02.2017. Триатлон. Зимний Кубок мира (Квебек, Канада).
26.02.2017. Фехтование, мужчины. Сабля. Кубок мира (Варшава, Польша).
27.02-05.03.2017. Теннис. WTA. Mexican Open (Акапулько, Мексика). Malaysian Open (Куала-Лумпур, Малайзия). АТР. Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЭ). Mexican Open (Акапулько, Мексика). Brasil Open (Сан-Пауло, Бразилия).
28.02-01.03.2017. Баскетбол, мужчины. Лига чемпионов.
28.02-05.03.2017. Бадминтон. YONEX German Open 2017 (Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.