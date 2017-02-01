Главный тренер сборной Украины по конькобежному спорту Александр Симоненко рассказал о положении дел в этом виде спорта, на который, как и раньше, в бюджете Министерства не заложено средств.
«В советское время в сборной одновременно было порядка 6-7 спортсменов из Украины. Были медали, были призеры Олимпийских игр. К сожалению, сейчас мы теряем эти традиции», - сказал Симоненко.
Украинская конькобежка Анна Музыка также высказала свое мнение:
«На сегодняшний день в Украине ледовая дорожка только естественная. Есть мороз - есть лед, так и выживаем. Но мы действительно хотим бегать, и не хотим, чтобы о ледовом стадионе в Киеве забыли. Есть люди, которые хотят заниматься конькобежным спортом и Универсиада это подтверждает », - сказала Музыка.
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