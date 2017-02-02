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Крымчанка Ребрик просит разрешить ей выступать под нейтральным флагом

Экс-украинка хочет выступить на международных соревнованиях

  • 02.02.2017 20:06
  • 1834 просмотров
  • 7 комментария
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Крымчанка Ребрик просит разрешить ей выступать под нейтральным флагом
Бывшая украинская легкоатлетка Вера Ребрик вошла в число российских спортсменов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за допингового скандала.
 
Бывшая украинская спортсменка Вера Ребрик, принявшая в 2014 году гражданство РФ, просит у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения выступать под нейтральным флагом. 
 
Список спортсменов, обратившихся в ассоциацию с этой просьбой, опубликовала Федерация легкой атлетики РФ.
 
Ребрик вошла в число российских легкоатлетов, которым из-за допингового скандала в 2015 году запретили участвовать в международных соревнованиях.
 
После аннексии Крыма известная украинская спортсменка Ребрик решила поменять гражданство. Чемпионка Европы заявила, что отказалась выступать за Украину «из-за безвыходной ситуации».
 

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Комментарии
    pylyporlyk
      pylyporlyk, 02.02.2017 20:10
    +14
    спис їй в одне місце...
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 02.02.2017 20:30
    +9
    Комментарий свернут. Показать
    Адміністрація сайту. Ви виносите попередження, але коли до вас звертаюсь з запитанням по тій чи іншій темі , то чому не реагуєте?Наприклад- чому ви перекладаєте весь час всі в'юхи з української на російську мову ? І навпаки ніколи! ?
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    west215
      west215, 02.02.2017 20:35
    -17
    Oleg.Groningen, 02.02.2017 20:30
    Адміністрація сайту. Ви виносите попередження, але коли до вас звертаюсь з запитанням по тій чи іншій темі , то чому не реагуєте?Наприклад- чому ви перекладаєте весь час всі в'юхи з української на російську мову ? І навпаки ніколи! ?
    клоун нидерландский в бан тебе и дорога
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    vipfishman
      vipfishman, 02.02.2017 20:46
    +17
    Мдя, тяжело Ребрик за поРебриком не сложилась житуха - 27 лет, а уже третий флаг меняет...Продажной девка оказалась..Не зря когда кричала,что она руЦЦкая ))) Генетика,знает ли )))
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    alexdnipro
      alexdnipro, 02.02.2017 21:24
    +11
    Так бістро меняют только прокладки...
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    allan_donetskiy
      allan_donetskiy, 02.02.2017 22:51
    +4
    Нейтральный флаг: "Не-не-не, мне эти предатели нах не нужны! За поребрик, к Питуну, в Страну Подменённой Мочи, пожалуйста!"
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    checna-ebet-russia-3
      checna-ebet-russia-3, 02.02.2017 23:08
    +2
    А пусть под флагом ЛГБТ выступит. Ей будет к лицу. А вообще за поРебрик особенно рад. Лучшие годы проходят, а конца и края мельдониевым делам и не видно
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