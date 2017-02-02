Крымчанка Ребрик просит разрешить ей выступать под нейтральным флагом

Бывшая украинская легкоатлетка Вера Ребрик вошла в число российских спортсменов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за допингового скандала.
Бывшая украинская спортсменка Вера Ребрик, принявшая в 2014 году гражданство РФ, просит у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения выступать под нейтральным флагом.
Список спортсменов, обратившихся в ассоциацию с этой просьбой, опубликовала Федерация легкой атлетики РФ.
Ребрик вошла в число российских легкоатлетов, которым из-за допингового скандала в 2015 году запретили участвовать в международных соревнованиях.
После аннексии Крыма известная украинская спортсменка Ребрик решила поменять гражданство. Чемпионка Европы заявила, что отказалась выступать за Украину «из-за безвыходной ситуации».
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