Крымчанка Ребрик просит разрешить ей выступать под нейтральным флагом

чого лопаєшся?-скільки вже медалей в Росії відібрали за виступи на ОІ? два десятка чи вже більше?

вот так вы и привыкли быковать во всех городах Украины.. за это ШД и не любят

при чем тут ДК?

ну не чемп крыма, конечно)))

Игрок то слабый, что бы из-за него тут переживать... пусть играет где получится...

Похоже никто его не хочет...

троллина лаптеногая, ты уже и здесь отметилось??!! Эк тебе дуралею ватному неймется!

Хотя как-то с трудом верится, что Вася будет думать о чем-то высоком в тот момент и прозевает уда...

Соса парняга настырный, мощный, выносливый. Он попытается замедлить ударами по корпусу и срубить ...