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Украинка претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Алина Шух может стать лучшей легкоатлеткой января в Европе

  • 03.02.2017 07:53
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Украинка претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Українка Аліна Шух увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією ЄА.
 
Нагадаємо, що на командному чемпіонаті України у Запоріжжі Шух встановила світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні.
 
Голосування триватиме до 12:00 (СЕТ) 6 лютого. Переможе та спортсменка, яка набере найбільше «лайків» з усіх претендентів під своїм фото на сторінках ЄА у Facebook і Twitter.
 
Аліна Шух має намір виступити на чемпіонаті Європи у приміщенні (3-5 березня, Белград, Сербія). А найближчим турніром для неї стануть міжнародні змагання з багатоборства у Таллінні 4 лютого.
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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