Алина Шух борется за звание лучшей с Сереной Уильямс

Українська легкоатлетка Аліна Шух увійшла до числа претендентів на звання найкращої спортсменки січня за версією United States Sports Academy.

Шух у січні, на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, встановила світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні (4550 очок). Попереднє досягнення належало легендарній шведці Кароліні Клюфт і трималося з 2002 року.

Крім Шух на звання найкращої спортсменки січня серед жінок претендують австрійка Анна Гассер (сноуборд), росіянка Євгенія Медвєдєва (фігурне катання), американки Кілсі Плам (баскетбол), Мікейла Шиффрін (гірські лижі) і Серена Вільямс (теніс).

Серед претендентів на звання найкращого спортсмена місяця серед чоловіків, зокрема, такі зірки, як швейцарський тенісист Роджер Федерер і французький біатлоніст Мартан Фуркад.

Голосування триває до 9 лютого, 17:00 (СТ) на сайті Академії.

Нагадаємо, що Аліна Шух також претендує на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі.