Киевлянка Ольга Вязметинова еще не так давно преподавала гимнастику в спортивной школе.
Сегодня Ольга является абсолютной чемпионкой мира и Arnold Classic Europe по фитнес-бикини, чемпионкой Европы и Olympia Amateur Europe.
В 2014 году Ольга Вязметинова была признана лучшей спортсменкой среди неолимпийских видов спорта.
На данный момент Ольга завершила спортивную карьеру и занимается тренерской деятельностью, однако ее форме можно только позавидовать.
Автор — Виктор Курко, Sport.ua
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Скоро будет отдельный раздел по фитнесу.
О кибер спорте пишите, а об бодибилдинге и фитнесе спрашиваете интересно или нет? Фитнес и бодибилдинг больше относится к спорту чем комп. игры.
Скоро будет отдельный раздел по фитнесу.
Вот и правильно.
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