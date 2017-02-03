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ДЕВУШКА ДНЯ. Фитнес-бикинистка Ольга Вязметинова

Абсолютная чемпионка мира может похвастаться прекрасными формами

  • 03.02.2017 14:45
  • 2413 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ДЕВУШКА ДНЯ. Фитнес-бикинистка Ольга Вязметинова

Киевлянка Ольга Вязметинова еще не так давно преподавала гимнастику в спортивной школе.

Сегодня Ольга является абсолютной чемпионкой мира и Arnold Classic Europe по фитнес-бикини, чемпионкой Европы и Olympia Amateur Europe.

В 2014 году Ольга Вязметинова была признана лучшей спортсменкой среди неолимпийских видов спорта.

На данный момент Ольга завершила спортивную карьеру и занимается тренерской деятельностью, однако ее форме можно только позавидовать.

 

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

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Комментарии
    west1nside
      west1nside, 03.02.2017 14:47
    +2
    как не красиво смотрится шоколадное тело с белой головой
    Ссылка
    Victorious
      Victorious, 03.02.2017 14:51
    +3
    west1nside, 03.02.2017 14:47
    как не красиво смотрится шоколадное тело с белой головой
    Это для лучшей прорисовки рельефа. Лицо вряд ли оценивают при этом
    Ссылка
    S
      S, 03.02.2017 15:42
    +3
    О кибер спорте пишите, а об бодибилдинге и фитнесе спрашиваете интересно или нет? Фитнес и бодибилдинг больше относится к спорту чем комп. игры.
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 03.02.2017 15:48
    +1
    S, 03.02.2017 15:42
    О кибер спорте пишите, а об бодибилдинге и фитнесе спрашиваете интересно или нет? Фитнес и бодибилдинг больше относится к спорту чем комп. игры.

    Скоро будет отдельный раздел по фитнесу.
    Ссылка
    S
      S, 03.02.2017 15:52
    0
    rem, 03.02.2017 15:48
    S, 03.02.2017 15:42
    О кибер спорте пишите, а об бодибилдинге и фитнесе спрашиваете интересно или нет? Фитнес и бодибилдинг больше относится к спорту чем комп. игры.

    Скоро будет отдельный раздел по фитнесу.

    Вот и правильно.
    Ссылка
    mmafan
    online
      mmafan, 03.02.2017 16:12
    0
    Лучше бы раздел по силовому спорту - лифту и стронгу.
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