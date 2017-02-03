Жан БЕЛЕНЮК: «Предлагали выступать за Китай, но я отказался»

Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк рассказал о предложении выступать за Китай, а также поделился мнением об изменениях в правилах греко-римской борьбы.



– В конце 2016-го ты вернулся из Китая, где тренировал «звездных» борцов старинного города Сиань. Поделишься наблюдениями о жителях Поднебесной?

– То, что у нас считается бескультурным и бестактным – у них в порядке вещей. Сплевывают на обеденный стол рыбные косточки, раскладывают возле тарелок обглоданные кости, а просто посреди оживленной улицы можно наблюдать, как маленькие дети справляют нужду – их матерям это кажется нормальным. И никто не оборачивается, не смотрит. Тренеры курят прямо посреди спортивного зала, и никто не жалуется, хотя я был в шоке.



Из огромных плюсов – китайцы невероятно трудоспособные и гостеприимные. В спортивную сферу они вкладывают сумасшедшие деньги – платят спортсменам из других стран, чтобы те тренировали их ребят. Знаю, что за первое место на соревнованиях, к которым сейчас готовятся китайские спортсмены – Спартакиада народов КНР – выплачивают 100 тысяч долларов, а еще дают квартиру и машину.



Признаюсь, мне предложили выступать за Китай, но я отказался. Учитывая то, что парень, с которым я тренировался в Сиане, считается в Китае гуру борьбы (побывал на Олимпиаде, был призером Азиатских игр), за две недели сборов не взял ни одного балла, отдавая по баллов сто за каждую тренировку, то шансы получить там первое место – немаленькие, в тройку точно бы вошел.



– После Олимпийских игр-2016 принято решение проводить турниры по греко-римской борьбе по новым правилам – отменен партер, изменены весовые категории, а сами состязания будут проходить в два дня, а не в один. По-твоему, нововведения помогут борьбе стать более зрелищным видом спорта?

– Меня лично это пока еще никак не затронуло, и я слабо представляю, как это все будет выглядеть на практике. Принудительного партера нет, это действительно сказалось на зрелищности, ведь часто происходят схватки, в которых нет ни одного приема, а решение, кому присудить победу, всецело лежит на судье. Многие борцы именно в партере получали ранее возможность реализовать потенциал, осуществить атаки. Сейчас же может участиться судейская предвзятость, «всплывет» коррупционная составляющая.



Но в 2018 году партер намерены вернуть – вот такие странные метания, связанные с нашими правилами. Есть у меня вопросы и к изменению весовых категорий, – между каждой категорией разрыв теперь составляет 10 кг: 60, 70, 80, 90, 100 и 130 кг. Это олимпийские категории (другие меня особо и не интересуют). Сейчас мой вес приближается к 90 кг – чувствую, это и будет моя категория, но все равно придется еще поднабрать.