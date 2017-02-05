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Юлия Левченко стала второй в прыжках в высоту на турнире в Чехии

Украинка выиграла медаль с результатом 1,89

  • 05.02.2017 09:43
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hustopecskeskakani.cz
© hustopecskeskakani.cz

Українка Юлія Левченко продовжує підкорювати п’єдестали міжнародних легкоатлетичних турнірів. Цього разу вона ввійшла до призової трійки на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту Hustopecske skakani, який 4 лютого приймало чеське місто Густопече.

Вихованка Ірини Пустовойт почала змагання з 1,80 м і долала всі висоти з першої спроби, включаючи 1,89 м. Нездоланним бар’єром до перемоги для Юлії цього разу стали 1,92 м, які у Чехії їй не підкорилися. Британка Морган Лейк зуміла перелетіти планку на цій висоті з третьої спроби, що й принесло їй перемогу.

Юлія Чумаченко завершила змагання восьмою (1,83 м).

Дмитро Дем’янюк серед чоловіків був 12-м (2,10 м). Переміг з повторенням найкращого результату сезону у світі поляк Сильвестер Беднарек (2,30 м). Стільки ж настрибав і Едгар Рівера з Мексики, але поступився Беднареку за спробами.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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