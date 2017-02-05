Украинка вошла в тройку IAAF World Indoor Tour

Українська легкоатлетка Марина Килипко посіла третє місце на третьому етапі IAAF World Indoor Tour (4 лютого, Карлсруе, Німеччина).

Килипко у секторі для стрибків з жердиною з другої спроби подолала 4,50 метри. Цей результат став для Марини особистим рекордом у приміщеннях. До цього її найкраще досягнення дорівнювало 4,40 м. Перемогла німкеня Ліза Рижих (4,67 м).

Нагадаємо, що саме Марині Килипко належить національний рекорд України зі стрибків з жердиною. 3 вересня 2016 року у Трані (Італія) вона подолала 4,65 м.

У Карлсруе також виступала Анастасія Лебідь. У якості пейсмейкера вона привела до перемоги з бігу на 800 метрів польку Йоанну Йозвік (2.01,26 хв).

Також було встановлено рекорд Європи з бігу на 3000 метрів у приміщенні – 8.26,41 хв. Його автором стала британка Лора Мюір.