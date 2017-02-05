Алина Шух выиграла турнир в Таллине

Українська легкоатлетка Аліна Шух стала переможницею міжнародного турніру з багатоборства, який входить до серії European Athletics Indoor Permit Meetings (4 лютого, Таллінн, Естонія).

Шух не вистачило лише восьми очок, щоб побити свій же світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні. На командному чемпіонаті України у приміщенні (27 січня 2017 р., Запоріжжя) Аліна за сумою п’яти видів набрала 4550 очок. У Таллінні – 4542.

По видам Шух показала в Естонії такі результати: 60 метрів з бар’єрами – 8,89 с; стрибки у висоту – 1,89 м (особистий рекорд); штовхання ядра – 13,81 м; стрибки у довжину – 6,12 м; 800 м – 2.16,84 хв.

Нагадаємо, що Аліна Шух претендує на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією ЄА і найкращої спортсменки січня за версією United States Sports Academy.