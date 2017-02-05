Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алина Шух выиграла турнир в Таллине

Украинская легкоатлетка стала победителем международного турнира

  • 05.02.2017 15:50
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gathletics.com.ua, Алина Шух
© gathletics.com.ua, Алина Шух
Українська легкоатлетка Аліна Шух стала переможницею міжнародного турніру з багатоборства, який входить до серії European Athletics Indoor Permit Meetings (4 лютого, Таллінн, Естонія).
 
Шух не вистачило лише восьми очок, щоб побити свій же світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні. На командному чемпіонаті України у приміщенні (27 січня 2017 р., Запоріжжя) Аліна за сумою п’яти видів набрала 4550 очок. У Таллінні – 4542.
 
По видам Шух показала в Естонії такі результати: 60 метрів з бар’єрами – 8,89 с; стрибки у висоту – 1,89 м (особистий рекорд); штовхання ядра – 13,81 м; стрибки у довжину – 6,12 м; 800 м – 2.16,84 хв.
 
Нагадаємо, що Аліна Шух претендує на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією ЄА і найкращої спортсменки січня за версією United States Sports Academy.
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.