Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях

Українці Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотіцина і Владислав Мазур стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру у Мондвіллі (4 лютого, Франція).
Олеся Повх виграла дистанцію 60 метрів з результатом 7,20 с.
Ольга Земляк була найшвидшою з бігу на 400 метрів (52,87 с). Ще одна українка, Джойс Коба подолала дистанцію за 55,23 с.
Анна Плотіцина виграла змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,08 с).
Владислав Мазур став переможцем зі стрибків у довжину (7,59 м). Тарас Неледва – четвертий (7,48 м).
Тамара Твердоступ у якості пейсмейкера привела до перемоги з бігу на 3000 метрів ефіопку Фанту Ворку (8.53,48 хв).
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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