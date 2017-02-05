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Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях

Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицина и Владислав Мазур добыли победы во Франции

  • 05.02.2017 16:23
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Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях
Українці Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотіцина і Владислав Мазур стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру у Мондвіллі (4 лютого, Франція).
 
Олеся Повх виграла дистанцію 60 метрів з результатом 7,20 с.
 
Ольга Земляк була найшвидшою з бігу на 400 метрів (52,87 с). Ще одна українка, Джойс Коба подолала дистанцію за 55,23 с.
 
Анна Плотіцина виграла змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,08 с).
 
Владислав Мазур став переможцем зі стрибків у довжину (7,59 м). Тарас Неледва – четвертий (7,48 м).
 
Тамара Твердоступ у якості пейсмейкера привела до перемоги з бігу на 3000 метрів ефіопку Фанту Ворку (8.53,48 хв).
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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