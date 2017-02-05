Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях

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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я могу загнать Зозулю когда угодно» 16:50 — oleks68 Смешно читать тех кто восхваляет Леоненко как футболиста . У этого звездуна и великого знатока ф... 16:46 — maclay Он — лучше! И он специализируется на «идиотизме».

Василий КОБИН: «Через спарринги всегда готовиться легче» 16:40 — jekavayp Василий КОБИН: «Через спарринги всегда готовиться легче... ведь лавку полировать тоже дело не про...