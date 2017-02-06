Коу Лей занял четвертое место на Europe Top 16 Cup

Совсем немного не хватило Коу Лею для выхода в финал престижного турнира по настольному теннису Europe Top 16 Cup.

Выиграв в четвертьфинале у хорвата Андрея Гачины, в полуфинальном поединке первая ракетка Украины сумел сравнять счет 3:3 с лучшим игроком Европы Дмитрием Овчаровым, проиграв на старте поединка три сета. Однако в решающей седьмой партии Овчаров оказался удачливее и победил.

В матче за бронзу Коу Лей встретился с французом Симоном Гаузи, у которого выиграл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Однако на этот раз серебряный призер последнего чемпионата Европы Гаузи оказался сильнее. Коу Лей, видимо, выложился полностью в полуфинальном матче и на этот поединок его просто не хватило. Француз выиграл в четырех партиях.

Победителем Europe Top 16 Cup стал немец Овчаров, который финале обыграл россиянина Александра Шибаева со счетом 4:2.