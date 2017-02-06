На Зимней Универсиаде в Алматы в конькобежном спорте, украинка Анна Музыка сегодня произвела настоящий фурор. В женском масс-старте, на дистанции, которую наша спортсменка бежала впервые в жизни, она остановилась в шаге от медали.

Программу соревнований в конькобежном спорте закрывали масс-старты, которые в следующем году в Корее впервые будут представлены в олимпийской программе. Забег необычный, травмоопасный, поэтому без специальной защиты на старт участники не допускаются. Украинка Анна Музыка, которая здесь на Универсиаде принимает участие на дистанциях, где только можно заявиться, проблему с экипировкой решила благодаря казахским друзьям-соперникам. С амуницией хозяева выручили, а потом уже хочешь-не хочешь поддерживали по всей дистанции именно украинку. А она возьми и удиви всех – и зрителей, и тренера и себя, когда после трети дистанции попыталась уйти в отрыв. По ходу гонки под музыку нашей конькобежки вынуждены были плясать все соперницы. Лучше всех подстроилась под ритм Анны Музыки россиянка Анна Присталова, которой украинка, можно и так сказать, помогла завоевать золото. Второе и третье место у главных фаворитов гонки с массовым стартом японки Сакаи и кореянки Юн. Четвертая сумма балов, а здесь после трех промежуточных финишей зарабатывались очки, у нашей Анны Музыки. Результат просто фантастический.