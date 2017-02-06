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Олег Верняев успешно выступил в Исландии

Олимпийский чемпион принял участие в международных соревнованиях Reykjavik International Games

  • 06.02.2017 21:01
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reuters.com. Олег Верняев
© reuters.com. Олег Верняев

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв здобув 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову нагороди на міжнародних змаганнях Reykjavik International Games, які проходять в Ісландії в рамках двотижневого культурно-спортивного фестивалю!

«Давно такого врожаю не було», - прокоментував Олег свій виступ.

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