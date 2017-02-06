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Участие в ЧМ по легкой атлетике под российским флагом запрещено

Россияне смогут выступить на мировом легкоатлетическом форуме только как нейтральные спортсмены

  • 06.02.2017 22:56
  • 103 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/iaaforg
© twitter.com/iaaforg

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября 2017 года, сообщает Inside the Games.

Отстранение останется в силе, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановит членство во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Таким образом, российские легкоатлеты смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне только в качестве нейтральных спортсменов.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры. Независимая комиссия WADA обвиняет Россию в существовании программы поддержки и скрытия допинга.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.02.2017 23:05
    +1
    У Вовочки всегда так. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
    Поделом сцарю.
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