Сегодня мы поговорим о подаче. С нее начинается розыгрыш каждого очка. Очень важный элемент игры. Особенно в синглах и двойках. Если в игре с квалифицированным сопрерником игрок не обладает хорошей подачей, шансы выиграть очко на своей подаче минимальны.

Подача производится из зоны за задней линей площадки. На подачу можно использовать 5 секунд после сигнала арбитра.

В синглах подают по диагонали, справа налево и слева направо, как в теннисе, в двойках и тройках – в любой из квадратов зоны подачи.

Правилами разрешены три варианта подачи:

- с воздуха, после подброса игроком мяча рукой (руками);

- с воздуха, после одного отскока мяча от пола;

- непосредственно с поверхности площадки, при этом мяч должен быть неподвижен.



Наиболее распространенный вид подачи в футнете - это удар подъемом после подброса мяча рукой. При таком виде подачи игроку достаточно легко отправить мяч в необходимую зону по выбранной траектории.







При выполнении подачи подъемом можно использовать боковые вращения мяча. Также можно подавать щечкой. Тут есть два варианта – подача щечкой снизу (так в основном подают корейцы, румын Бобиш – многократный чемпион мира в сингле), и подача атакующим ударом сверху (смэш).





Подача смэшем – основная в синглах, и очень часто применяется в двойках. При таком способе нередки «подачи на вылет». О технике смэша поговорим в последующих уроках.







Подача с пола практически не применяется из-за ее низкой эффективности.



Как тренировать подачу.

1. Индивидуально.

Лучший друг футнетиста для отработки подачи - стена. В идеале – теннисная стенка, но возможно использовать любую стену, на которой желательно сделать линию по высоте сетки, и несколько мишеней разного диаметра и на разной высоте. У стены можно очень хорошо поставить подачу. Сотни, тысячи повторений каждого элемента - и «Золотой ключик у нас в кармане!».

2. В парах.

Имитация подачи, при которой игроки направляют мяч друг другу в руки с разной силой и на разном расстоянии между игроками (6, 9, 12 м).

При этом, используя подъем, щечку, «шведку», край подошвы, выполняя разные вращения мяча.







3. На площадке.

Тренируя подачу на площадке, стоит уделить внимание следующим моментам – расположение игрока при подаче, подбрасывание мяча при выполнении удара, движения игрока, скорость и траектория полета мяча, вращение мяча, точность подачи.

Для выполнения упражнений на точность можно использовать подручные материалы (цели) – фишки, маты, обручи.

Следует обращать внимание на то, что при силовой подаче мяч должен лететь по возможно низкой траектории, для этого в упражнении можно использовать веревку на высоте 50–70 см над верхним краем сетки, как верхний ограничитель по высоте.

И, конечно, как было анонсировано в прошлом материале, короткий видеоурок о подаче от Яна Ванке: