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Тетяна ШТЕФАН: «Інколи поступаються навіть чемпіони»

Головний тренер «Галичанки» проаналізувала першу поразку команди в жіночій Суперлізі

  • 08.02.2017 17:38
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handball.net.ua. Татьяна Штефан
© handball.net.ua. Татьяна Штефан
Головний тренер «Галичанки» Тетяна Штефан проаналізувала першу поразку команди в жіночій Суперлізі сезону 2016/2017 від ужгородських «Карпат». А також розповіла про найближчі старти своїх підопічних.
 
- Тетяно, нещодавно «Галичанка» зазнала першої поразки в Суперлізі сезону 2016/2017 від своїх основних суперниць – ужгородських «Карпат». Незважаючи на реванш львів’янок у наступному ж матчі, критики було чимало. Що хочете сказати з приводу ситуації?
- Насамперед скажу, що інколи поступаються навіть чемпіони. Зауважте, я не говорю програють, бо у тому матчі ми поступилися «Карпатам»  лише одним м’ячем -  як у першому таймі (9:10), так і в підсумку гри ( 22:23). Найголовніше, що мої гандболістки зуміли проаналізувати все  і повністю виконати свої завдання у другій грі, здобувши перемогу.
 
Ви думаєте, що котрась з команд Суперліги виходить на ігри з нами з відчуттям неминучого програшу? Навпаки, вони максимально налаштовані на нас. Ми поважаємо всі команди-суперниці, бо знаємо - легких матчів не буває.
 
На сьогодні «Галичанка» зіграла шістнадцять матчів у Суперлізі - і в п’ятнадцяти з них святкувала перемогу. Я вважаю, це хороший показник!
 
Та все ж давайте проаналізуємо той єдиний програний матч. Спочатку ми відірвалися від «Карпат», а потім у нас ослабла дисципліна в нападі. Ми губили сили в захисті, а коли переходили в напад, то не могли грати так, щоб берегти кожен м’яч. На цих наших помилках «Карпати» вирвалися вперед, а ми, на жаль, з цим не впорались. Ще й, якщо чесно, матч був дуже брутальним і жорстким,  судді дозволяли суперницям грати грубо – не таким, на мою думку, має бути гандбол. В цьому матчі у нас травмувалися Мар’яна Маркевич та Вікторія Сідлецька. Я передивлялася гру – без причини вилучили Наталію Воловник на дві хвилини.
 
Звичайно, вистачило і наших помилок, за які червону картку заробила Марина Коновалова, вдруге на дві хвилини була вилучена Наталія Воловник.
 
Після цієї гри ми зробили правильні висновки, що довели у наступному ж матчі проти «карпатівок». Одразу впевнено повели у рахунку, і «Карпатам» вдалося розпечатати наші ворота лише на 17-ій хвилині матчу. Наш захист був просто непробивний і вже цього разу ми берегли кожен м’яч у нападі. Була дисципліна. Наша перевага над суперником у підсумку сягнула десяти м’ячів – 26:16.
 
Ми відстояли перше місце у турнірній таблиці і випереджаємо «Карпати» на чотири очки. У Суперлізі цього сезону зіграли з ними чотири матчі, з яких три завершилися нашою перемогою, а поступилися їм лише раз і , повторюся, лише одним м’ячем.
 
- Які найближчі змагання очікують на Ваших підопічних?
- 17-18 лютого приймаємо на домашньому майданчику херсонську «Дніпрянку» в межах чергового туру жіночої Суперліги. А вже 23 лютого вирушаємо до Литви на п’ятий тур Балтійської ліги.
 
Наталія ВАСЬО

Источник — Галичина Спортивна

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