Украина завершила выступление на Универсиаде, завоевав 9 медалей

дефушка Юлия,ну если вы суммы не знаете,так может не будите так уверены,что все будет тип-топ!)))

кинг конг не знаю сумму,н то что все сделают это точно деватся некуда)

а мы должны как комарики прильнут к россии и попивать её кровь что бы выжить ))как у газпрома поп...

дефушка Юлия вы пролабали-"да все нормально доведут там поле до нормального состояния в пит...

сегодня аналитекая мировая группа заявила что экономика россии к 2050 года станет номер 1 вевропе...

зенит наверное станет самой посещаемой командой центральной и всей восточной европе предпологаетс...