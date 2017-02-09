МУТКО: «Многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга»

Много злоупотреблений и нарушений было в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмены нарушали правила, тренеры не понимали, как можно работать без допинга, но за последний год организация проделала колоссальную работу, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник состоялось заседание совета IAAF. На пресс-конференции по итогам совета глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты. Он уточнил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«ВФЛА - общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений. Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой. Но за последний год проделана колоссальная работа. У нас новое руководство ВФЛА, новый главный тренер, новые вице-президенты, новые списки спортсменов. Все спортсмены под контролем, все тестируются», - сказал Мутко по телефону.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Андерсеном.