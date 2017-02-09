Украинки превзошли олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту

Финалистка Олимпийских игр украинка Ирина Геращенко стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту в Словакии (первый этап серии турниров International High Jump Tour).

Геращенко со второй попытки преодолела высоту 1,93 м, что стало ее лучшим результатом нынешнего сезона.

Еще одна украинка, Юлия Левченко, завершила соревнования второй. Она с первой попытки преодолела 1,89 м. Не допустила Юлия ошибок и на предыдущих высотах.

При этом олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании хоть и перелетела планку на этой же высоте (1,89 м) с первой попытки, но на предыдущей один раз оступилась и потому замкнула призовую тройку.