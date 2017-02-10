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Дмитренко и Шух - лучшие легкоатлеты января

Завершилось голосование за лучшего легкоатлета Украины в январе

  • 10.02.2017 10:17
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Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні.
 
У чоловіків найкращим було визнано Руслана Дмитренка, який переміг у Києві на змаганнях «Різдвяні старти» з третім результатом сезону в Європі зі спортивної ходьби на 5000 метрів - 19.24,6, за ручним секундоміром). А у жінок поза конкуренцією була Аліна Шух. Усіх вразила її перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок). Також минулого місяця Аліна виграла Меморіал Дем’янюка зі стрибків у висоту (1.86).
 
Що цікаво, у 2016-му Руслана та Аліну також було визнано найкращими легкоатлетами першого місяця року!
 
Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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