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Хто з гандболісток Галичанки гратиме у збірних командах України

Головний тренер команди Тетяна Штефан розповіла, хто з її вихованців визваний до збірних

  • 11.02.2017 21:47
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Анжела Савченко
© Анжела Савченко
Головний тренер «Галичанки» Тетяна Штефан оголосила імена гандболісток, яких цього року викликають до лав національної та молодіжної збірних команд України. 
 
- Тетяно, для кожної команди якісним показником її рівня є потрапляння гравців до  національної збірної України. Вже відомо скількох Ваших гандболісток хочуть бачити у збірній?
- Попередньо нам  говорили, що до збірної потраплять чотири гандболістки «Галичанки»: воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці Леся Смолінг, Наталія Воловник, Наталія Стрюкова.  Під питанням залишається Марина Коновалова. На мою думку, Марина також заслуговує на перебування в лавах збірної, нам обіцяли подумати щодо неї. Офіційні списки очікуємо за кілька днів, тоді і зможемо оголосити остаточну кількість наших гравців у національній збірній. 
Ті гандболістки, які увійдуть до спискового складу, 11-15 березня пройдуть збори у Конча-Заспі, а 17-19 березня змагатимуться на турнірі в Польщі. Сподіваюся, там наші гравчині добре зарекомендують себе і так само будуть обрані для участі у червні в раунді плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2017.



Зліва направо: Наталія Воловник, Наталія Стрюкова, Леся Смолінг, Єлизавета Гілязетдінова

- А чи побачимо «галичанок» у молодіжній збірній команді України?
- Насамперед повідомлю Вам, що керманичем молодіжної збірної команди України призначено Віталія Надича – тренера, який виховує резерв для «Галичанки» у Львівському училищі фізичної культури. А до збірної потрапляють наші Тетяна Поляк, Олександра Жолобович, Мар’яна Маркевич. Цих дівчат очікує відбір на чемпіонат Європи серед гравців до 19 років. Відбіркові ігри відбудуться 17-19 березня у Хорватії, а саме гандбольне Євро - у липні цього року. 
Дуже приємно, що наші гравці виступають у збірних різних вікових категорій.



Зліва направо: Олександра Жолобович, Тетяна Поляк

P.S. Як повідомив головний тренер молодіжної збірної Віталій Надич, до складу його команди також увійдуть три учениці відділення гандболу Львівського училища фізичної культури: Софія Пихайленко, Юлія Головко та Марія-Луїза Воронова. 

Підготувала Наталія ВАСЬО, фото Анжели САВЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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