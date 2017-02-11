Хто з гандболісток Галичанки гратиме у збірних командах України

Головний тренер «Галичанки» Тетяна Штефан оголосила імена гандболісток, яких цього року викликають до лав національної та молодіжної збірних команд України.



- Тетяно, для кожної команди якісним показником її рівня є потрапляння гравців до національної збірної України. Вже відомо скількох Ваших гандболісток хочуть бачити у збірній?

- Попередньо нам говорили, що до збірної потраплять чотири гандболістки «Галичанки»: воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці Леся Смолінг, Наталія Воловник, Наталія Стрюкова. Під питанням залишається Марина Коновалова. На мою думку, Марина також заслуговує на перебування в лавах збірної, нам обіцяли подумати щодо неї. Офіційні списки очікуємо за кілька днів, тоді і зможемо оголосити остаточну кількість наших гравців у національній збірній.

Ті гандболістки, які увійдуть до спискового складу, 11-15 березня пройдуть збори у Конча-Заспі, а 17-19 березня змагатимуться на турнірі в Польщі. Сподіваюся, там наші гравчині добре зарекомендують себе і так само будуть обрані для участі у червні в раунді плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2017.







Зліва направо: Наталія Воловник, Наталія Стрюкова, Леся Смолінг, Єлизавета Гілязетдінова Зліва направо: Наталія Воловник, Наталія Стрюкова, Леся Смолінг, Єлизавета Гілязетдінова



- А чи побачимо «галичанок» у молодіжній збірній команді України?

- Насамперед повідомлю Вам, що керманичем молодіжної збірної команди України призначено Віталія Надича – тренера, який виховує резерв для «Галичанки» у Львівському училищі фізичної культури. А до збірної потрапляють наші Тетяна Поляк, Олександра Жолобович, Мар’яна Маркевич. Цих дівчат очікує відбір на чемпіонат Європи серед гравців до 19 років. Відбіркові ігри відбудуться 17-19 березня у Хорватії, а саме гандбольне Євро - у липні цього року.

Дуже приємно, що наші гравці виступають у збірних різних вікових категорій.







Зліва направо: Олександра Жолобович, Тетяна Поляк Зліва направо: Олександра Жолобович, Тетяна Поляк



P.S. Як повідомив головний тренер молодіжної збірної Віталій Надич, до складу його команди також увійдуть три учениці відділення гандболу Львівського училища фізичної культури: Софія Пихайленко, Юлія Головко та Марія-Луїза Воронова.



Підготувала Наталія ВАСЬО, фото Анжели САВЧЕНКО