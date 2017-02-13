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Четыре украинские шахматистки преодолели первый круг ЧМ в Иране

Музычук, Гапоненко, Ушенина и Букса сыграют в 1/16 финала

  • 13.02.2017 17:40
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zaxid.net
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Украинские шахматистки сыграли ответные партии первого круга на чемпионате мира в Иране.

Из пяти украинок в 1/16 финала прошли четыре: Анна Музычук, Инна Гапоненко и Анна Ушенина переиграли соперниц по сумме двух партий, Наталья Букса одержала победу в дополнительном раунде. Наталья Жукова, к сожалению, покидает турнир.

Чемпионат мира, первый круг

Анна Музычук –  Амина Мезиуд (Алжир) – 2:0

Инна Гапоненко – Екатерина Ковалевская (Россия) – 1,5:0,5

Анна Ушенина – Анастасия Зязюлкина (Беларусь) – 1,5:0,5

Наталья Букса – Хоан Тань Чанг (Венгрия) –  1:1 (1,5:0,5 – дополнительный раунд)

Наталья Жукова – Нино Хурцидзе (Грузия) – 0,5: 1,5

В каждом раунде соперницы играют две партии (черными и белыми). Если основные партии завершаются ничьей, то соперницы играют дополнительные партии в быстрые шахматы.

Источник — Sport.ua

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