Четыре украинские шахматистки преодолели первый круг ЧМ в Иране

Украинские шахматистки сыграли ответные партии первого круга на чемпионате мира в Иране.
Из пяти украинок в 1/16 финала прошли четыре: Анна Музычук, Инна Гапоненко и Анна Ушенина переиграли соперниц по сумме двух партий, Наталья Букса одержала победу в дополнительном раунде. Наталья Жукова, к сожалению, покидает турнир.
Чемпионат мира, первый круг
Анна Музычук – Амина Мезиуд (Алжир) – 2:0
Инна Гапоненко – Екатерина Ковалевская (Россия) – 1,5:0,5
Анна Ушенина – Анастасия Зязюлкина (Беларусь) – 1,5:0,5
Наталья Букса – Хоан Тань Чанг (Венгрия) – 1:1 (1,5:0,5 – дополнительный раунд)
Наталья Жукова – Нино Хурцидзе (Грузия) – 0,5: 1,5
В каждом раунде соперницы играют две партии (черными и белыми). Если основные партии завершаются ничьей, то соперницы играют дополнительные партии в быстрые шахматы.
Источник — Sport.ua
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