Мотор подписал беларуского плеймейкера

Чемпион Украины запорожский «Мотор», обеспечивший себе участие в плей-офф Лиги чемпионов и место в числе топ-20 сильнейших клубов Европы, подписал плеймейкера. Им стал беларус Максим Бабичев, который последние три сезона защищает цвета брестского «БГК им. Мешкова».

Контракт с линейным подписан на два года. Соглашение вступит в силу в начале следующего сезона.

В свою очередь, линейный Глеб Калараш, проявив себя с лучшей стороны в «Моторе», следующий сезон начнет в немецкой Бундеслиге. Клуб «Магдебург», занимающий на данный момент 5-е место в высшем по классу дивизионе Германии, подписал россиянина по схеме «2+1». Напомним, что в «Моторе» уже выступает один белорусский плеймейкер — Борис Пуховский.

Калараш на недавнем чемпионате мира представлял свою национальную сборную, с которой финишировал на 12-м месте. В нынешней Лиге чемпионов Глеб является третьим бомбардиром «Мотора», забросив 37 мячей (из 44-х бросков − 84% реализации).

На последней тренировке перед вылетом в Данию на матч 10-го тура Лиги чемпионов Калараш неудачно приземлился на локоть и по предварительным данным пропустит около месяца. Более точные сроки восстановления будут известны через неделю, однако есть большая вероятность, что Калараш не сыграет в матчах плей-офф за выход в 1/16 финала против «Монпелье» (Франция).