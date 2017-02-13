Сейв украинского вратаря словацкого «Татрана» Игоря Чуприны второй раз в сезоне попал в топ-5 лучших в туре Лиги чемпионов. Голкипер сборной Украины помог своему клубу обыграть испанскую «Ла Риоху» со счетом 30:27.
По итогам группового раунда, словацкий клуб вылетел из розыгрыша ЛЧ
Топ-5 лучших сейвов 10-го тура Лиги чемпионов
5. Игорь Чуприна, Украина, «Татран», Словакия. «Татран» – «Ла Риоха», Испания 30:27
4. Арпад Стербик, Испания, «Вардар», Македония. «Вардар» – «Загреб», Хорватия 25:20
3. Андреас Паличка, Швеция, «Рейн Некар Льовен», Германия. «Рейн» – «Кельце», Польша, 28:25
2. Филип Ивич, Хорватия, «Виве Кельце», Польша. «Рейн Некар Льовен», Германия – «Кельце» 28:25
1. Андреас Вольфф, «Киль», Германия. «Кадеттен Шаффхаузен», Швейцария – «Киль» 22:30
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