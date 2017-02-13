"Понедельник стал днем, свободным от соревнований" А у вівторок побіжать гонку СуперСпр...

Хорош тут вонять на сайте всякой политической х..й. Шахтер, Динамо и Заря, это все, что осталось ...

Друг, я не спорю, что Степаненко не один такой. Вопрос в другом. Какой пункт правил и каких именн...

Можна ссилочку будь ласка?