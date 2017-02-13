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Сейв вратаря сборной Украины попал в топ-5 лучших в туре ЛЧ

Игорь Чуприна помог своему клубу одержать победу в заключительном матче группового этапа

  • 13.02.2017 19:12
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facebook.com/tatran.
© facebook.com/tatran.

Сейв украинского вратаря словацкого «Татрана» Игоря Чуприны второй раз в сезоне попал в топ-5 лучших в туре Лиги чемпионов. Голкипер сборной Украины помог своему клубу обыграть испанскую «Ла Риоху» со счетом 30:27.

По итогам группового раунда, словацкий клуб вылетел из розыгрыша ЛЧ



Топ-5 лучших сейвов 10-го тура Лиги чемпионов

5. Игорь Чуприна, Украина, «Татран», Словакия. «Татран» – «Ла Риоха», Испания 30:27

4. Арпад Стербик, Испания, «Вардар», Македония. «Вардар» – «Загреб», Хорватия 25:20

3. Андреас Паличка, Швеция, «Рейн Некар Льовен», Германия. «Рейн» – «Кельце», Польша, 28:25

2. Филип Ивич, Хорватия, «Виве Кельце», Польша. «Рейн Некар Льовен», Германия – «Кельце» 28:25

1. Андреас Вольфф, «Киль», Германия. «Кадеттен Шаффхаузен», Швейцария – «Киль» 22:30

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