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Лэнсу Армстронгу грозит штраф почти в 100 млн долларов

Федеральный суд США отказался закрыть дело против велогонщика

  • 14.02.2017 12:41
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Photo-day.ru. Лэнс Армстронг
© Photo-day.ru. Лэнс Армстронг
Федеральный судья отказался прекратить дело в отношении бывшего велогонщика Лэнса Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды US Postal Service. 
 
Иск был подан правительством США в 2010 году после заявления партнера Армстронга по команде Флойда Лэндиса. По мнению государства, гонщик занимался мошенничеством в отношении компании US Postal Service, титульного спонсора, так как «активно скрывал нарушения антидопинговых правил командой», которые были прописаны в спонсорском контракте. 
 
Адвокаты Армстронга настаивали на том, что государство не пострадало, так как от спонсорства получило больше, чем было вложено в команду по контракту (32,3 миллиона долларов). Однако правительство считает, что после того, как Армстронг был дисквалифицирован, его имя за четыре года упоминалось вместе с US Postal Service в 1,5 миллиардах негативных отзывах в СМИ. Оценить ущерб имиджа компании должен суд присяжных. 
 
Решение судьи означает, что правительство по законам США может потребовать от Армстронга и Tailwind Sports сумму, в три раза превышающую размер контракта — 96,8 миллиона долларов. 
 
Полная сумма контракта составляла 42 миллиона долларов, однако часть не попадает в иск в связи с истечением срока давности.

Источник — Прессбол

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