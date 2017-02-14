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Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали

Стало известно, что российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль Игр-2008

  • 14.02.2017 14:51
  • 506 просмотров
  • 3 комментария
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AP Photo/Greg
© AP Photo/Greg
Несколько российских спортсменов вернули медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр. Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
 
В понедельник стало известно, что российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль Игр-2008 в МОК. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4x400 метров, спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.
 
«Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу. МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей», - сказал собеседник агентства.
 
В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 14.02.2017 15:03
    +1
    раисса вперде! вы фсе фрете!!!!
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    loklo21
    online
    loklo21, 14.02.2017 15:39
    0
    Так уже Усейн Болт вернул золотую медаль)))
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    loklo21
    online
    loklo21, 14.02.2017 16:03
    -3
    Какая "любовь" у украинских сми именно к российским спортсменам)))). Всех лишают, но освещаем чисто Россию. Молодцаааааааааааааа. Херня что в Украине спорт в попе, главное, что в России есть допинг))) Правильный подход, на этом стоял, стоит и стоять будет украинский спорт и через это он получит ВЕЛИКУЮ ПЕРЕМОГУ
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