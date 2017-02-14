Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали

Несколько российских спортсменов вернули медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр. Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник стало известно, что российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль Игр-2008 в МОК. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4x400 метров, спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

«Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу. МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей», - сказал собеседник агентства.

В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.