Украинский гроссмейстер Анна Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира по классическим шахматам, который проходит в Иране. Во втором круге львовянка обыграла представительницу России Алину Кашлинскую.
Остальные украинки сыграли свои матчи вничью, теперь их ждут дополнительные партии.
Чемпионат мира
Анна Музычук (Украина) – Алина Кашлинская (Россия) – 1,5:0,5.
Инна Гапоненко (Украина) – Александра Костенюк (Россия) – 1:1
Наталья Букса (Украина) – Софико Гурамишвили (Грузия) – 1:1
Анна Ушенина (Украина) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:1
В каждом раунде соперницы играют две партии (черными и белыми). Если основные партии завершаются ничьей, то соперницы играют дополнительные партии в быстрые шахматы.
Источник — Sport.ua
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