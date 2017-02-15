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Анна Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Остальные украинки сыграют дополнительные партии

  • 15.02.2017 19:36
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chess-db.com. Анна Музычук
© chess-db.com. Анна Музычук

Украинский гроссмейстер Анна Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира по классическим шахматам, который проходит в Иране. Во втором круге львовянка обыграла представительницу России Алину Кашлинскую.

Остальные украинки сыграли свои матчи вничью, теперь их ждут дополнительные партии.

Чемпионат мира

Анна Музычук (Украина) – Алина Кашлинская (Россия) – 1,5:0,5.

Инна Гапоненко (Украина) – Александра Костенюк (Россия) – 1:1

Наталья Букса (Украина) – Софико Гурамишвили (Грузия) – 1:1

Анна Ушенина (Украина) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:1

В каждом раунде соперницы играют две партии (черными и белыми). Если основные партии завершаются ничьей, то соперницы играют дополнительные партии в быстрые шахматы.

Источник — Sport.ua

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