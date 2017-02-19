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Анна Музычук вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Украинка обыграла вьетнамку Пхам Ле Тао и во второй партии

  • 19.02.2017 13:35
  • 329 просмотров
  • 4 комментария
Метки
chess-db.com. Анна Музычук
© chess-db.com. Анна Музычук
Состоялись вторые партии 1/8 финала чемпионата мира по классическим шахматам среди женщин, которы проходит в Иране.
 
Анна Музычук обыграла вьетнамку Пхам Ле Тао. В 1/4 финала украинка встретится с болгаркой Антуанеттой Стефановой.
 
Вторая партия
 
Анна Музычук – Пхам Ле Тао – 1:0

Напомним, что с таким же счетом она обыграла соперницу и в первой партии.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 19.02.2017 13:41
    +4
    Это шпага или сабля?
    А Аня молодец.
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    vitaha33
      vitaha33, 19.02.2017 13:42
    +6
    фраза про те, що з таким самим рахунком музичук обіграла і в першій партії - апогей непрофісіонаоізму. А з яким іншим рахунком можна виграти партію? 6:4? 3:0? ви хоч думаєте що пишете?
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    vovchik-lutsk
      vovchik-lutsk, 19.02.2017 14:14
    +1
    Вид спорта - ФЕХТОВАНИЕ???????
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 19.02.2017 14:16
    +1
    зачем идиотам разрешают интернет?...
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