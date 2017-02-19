Анна Музычук вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Состоялись вторые партии 1/8 финала чемпионата мира по классическим шахматам среди женщин, которы проходит в Иране.
Анна Музычук обыграла вьетнамку Пхам Ле Тао. В 1/4 финала украинка встретится с болгаркой Антуанеттой Стефановой.
Вторая партия
Анна Музычук – Пхам Ле Тао – 1:0
Напомним, что с таким же счетом она обыграла соперницу и в первой партии.
Источник — Sport.ua
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А Аня молодец.
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