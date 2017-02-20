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Украинские шпажисты завоевали серебряные медали на Кубке мира

Сборная Украины успешно выступила в канадском Ванкувере

  • 20.02.2017 14:17
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Devin Manky
© Devin Manky

Сборная Украины в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Анатолия Герея и Максима Хвороста завоевала серебряные награды Кубка мира в канадском Ванкувере.

В туре прямого выбывания украинская сборная стартовала под 3-м номером квалификации. В 1/16 финала украинские шпажисты одержали разгромную победу над эстонской командой со счетом 45:26, а после выбили из борьбы израильтян – 45:40.

В 1/2 турнирной таблицы Никишин, Хворост, Герей и Станкевич встретились со сборной Италии. Стоит отметить, что именно итальянцы оставили украинских фехтовальщиков без финала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Энрико Гароццо, Паоло Пиццо, Марко Фишера и Андреа Сантарелли всегда были не самыми удобными противниками для наших шпажистов. В прошлом сезоне национальная команда Украины четырежды встречалась с итальянцами на международных турнирах и ни разу не выиграла.

Однако в Ванкувере Никишин, Станкевич, Хворост и Герей сумели поквитаться со своими соперниками. В решающем бою Никишин – Гароццо лидер украинской сборной на приоритете вырвал путевку в финал для своей команды. Таким образом, украинцы одержали победу с минимальным преимуществом – 40:39. 

В борьбе за золото турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сделать настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44. На протяжении всей встречи украинцы и чешские фехтовальщики шли на равных. Все решилось в последнем бою Богдан Никишин – Ричард Покорный, где лидер чехов нанес на пять уколов больше, чем наш шпажист, и завершил поединок с общим счетом 40:35. Таким образом, Герей, Хворост, Никишин и Станкевич могли довольствоваться лишь серебром командного первенства. Стоит отметить, что такой же результат украинцы показали и в 2015 году на этих же соревнованиях.

Фехтование. Кубок мира. Ванкувер.

Шпага. Командные соревнования.

1. Чехия
2. Украины
3. Италия

Источник — Федерация фехтования Украины

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