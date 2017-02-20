Украинские шпажисты завоевали серебряные медали на Кубке мира

Сборная Украины в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Анатолия Герея и Максима Хвороста завоевала серебряные награды Кубка мира в канадском Ванкувере.
В туре прямого выбывания украинская сборная стартовала под 3-м номером квалификации. В 1/16 финала украинские шпажисты одержали разгромную победу над эстонской командой со счетом 45:26, а после выбили из борьбы израильтян – 45:40.
В 1/2 турнирной таблицы Никишин, Хворост, Герей и Станкевич встретились со сборной Италии. Стоит отметить, что именно итальянцы оставили украинских фехтовальщиков без финала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Энрико Гароццо, Паоло Пиццо, Марко Фишера и Андреа Сантарелли всегда были не самыми удобными противниками для наших шпажистов. В прошлом сезоне национальная команда Украины четырежды встречалась с итальянцами на международных турнирах и ни разу не выиграла.
Однако в Ванкувере Никишин, Станкевич, Хворост и Герей сумели поквитаться со своими соперниками. В решающем бою Никишин – Гароццо лидер украинской сборной на приоритете вырвал путевку в финал для своей команды. Таким образом, украинцы одержали победу с минимальным преимуществом – 40:39.
В борьбе за золото турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сделать настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44. На протяжении всей встречи украинцы и чешские фехтовальщики шли на равных. Все решилось в последнем бою Богдан Никишин – Ричард Покорный, где лидер чехов нанес на пять уколов больше, чем наш шпажист, и завершил поединок с общим счетом 40:35. Таким образом, Герей, Хворост, Никишин и Станкевич могли довольствоваться лишь серебром командного первенства. Стоит отметить, что такой же результат украинцы показали и в 2015 году на этих же соревнованиях.
Фехтование. Кубок мира. Ванкувер.
Шпага. Командные соревнования.
1. Чехия
2. Украины
3. Италия
Источник — Федерация фехтования Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.