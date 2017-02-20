У Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики

Зірки світового рівня, інтригуючи до останніх метрів і спроб протистояння в багатьох дисциплінах, підкріплені боротьбою за місце в збірній Україні на чемпіонат Європи у приміщенні, який вже наступного тижня прийматиме Белград (Сербія) – все це перетворило національну першість в незабутнє спортивне свято.

В перший день змагань порадували гарними результатами молоді майстри зі стрибків з жердиною. У протистоянні чоловіків перемогу впевнено здобув 19-річний броварчанин Владислав Малихін – 5 м 40 см. Спробував Владислав штурмувати в цей день і 5.61, але поки що вони йому не підкорилися. У жінок 21-річна харків’янка Марина Килипко, вже у ранзі чемпіонки України, взяла 4.30, 4.40 та 4.50. Встановити новий рекорд України для приміщень - 4.60 – наразі їй не вдалося. Проте, сподіваємося, це справа недалекого часу.

Найнасиченішим на події у манежі СумДУ був другий день чемпіонату України. Вкотре цього сезону порадувала швидкими секундами на дистанції 60 метрів запоріжанка Олеся Повх. 7,15, і перевага у 25 сотих над донетчанкою Вікторією Кащеєвою, яка фінішувала другою і також зуміла вкластися у норматив ЄА на Белград-2017 (він складає 7,42).

На чоловічій 60-метрівці доволі несподівано зумів увірватися на п’єдестал пошани 19-річний Олександр Соколов з Миколаївщини (6,81), який на одну соту випередив досвідчених Ігоря Бодрова та Сергія Смелика, а на три соті – Віталія Коржа. Поступився Олександр лише сумчанину Володимиру Супруну (6,75) та Роману Кравцову з Запоріжжя (6,80).

У бар’єрному спринті у жінок вкотре в цьому сезоні не знала рівних представниця Київщини Анна Плотіцина – 8,03.

Порадували наднапруженою боротьбою бігуни на середні та довгі дистанції. Спочатку про 400 метрів. У жінок, де учасниці боролися також за місце в естафетній збірній 4х400 метрів на чемпіонат Європи. У підсумку вибігли з 54 секунд, тобто вклалися у норматив ЄА, усі трійка призерок – киянка Ольга Бібік (53,09), Ольга Ляхова з Полтавщини (53,42) та ще одна столична атлетка Тетяна Мельник (53,80). Не менш напруженим став фінал на цій дистанції у чоловіків. У підсумку сумчанин Віталій Бутрим на 5 сотих випередив свого колишнього земляка, а нині представника Волині Євгена Гуцола (47,53 проти 47,58).

А у бігу на 1500 метрів серед чоловіків переможця від срібного призера відділила усього одна сота секунди! Саме стільки виграв одесит Юрій Кіщенко у житомирянина Станіслава Маслова (відповідно, 3.48,40 та 3.48,41). Не набагато від них відстав і Володимир Киц з Київщини – 3.48,60. Проте, Володимиру вдалося відігратися на вдвічі довшій дистанції, де боротьба вийшла не менш напруженою і мала дві розв’язки – спочатку на останніх метрах дистанції, а потім – після суддівської наради. Першим на цій дистанції фінішував киянин Микола Нижник. Але рефері угледіли в його бігу порушення правил ІААФ – Миколі допоміг атлет («повів» його по дистанції), який відставав від нього на коло. Отож, Нижника було дискваліфіковано, а золота нагорода дісталася Кицу – 8.03,65.

Відзначимо на цьому чемпіонаті виступ юної багатоборки Аліни Шух з Броварів. Аліна змагалася в чотирьох окремих видах, і за результатами виступів в двох з них зуміла піднятися на п’єдестал пошани – стала третьою у стрибках у довжину (6.07) та перемогла в молодіжній першості у штовханні ядра (13.60).

Прикрасою змагань стала суперечка висотниць, де на три місця у збірній претендувало відразу чотири атлетки. Четвертою «зайвою» стала киянка Ірина Геращенко, якій підкорилися лише 1.86. Друге місце з результатом 1.89 розділили подруга Ірини Юлія Левченко та Юлія Чумаченко з Миколаєва. А перемогла, жодного разу не збивши планки, ще одна представниця Миколаївщини Оксана Окунєва – 1.94. При тому, що це був перший старт в сезоні для Оксани.

У стрибках у довжину в черговий раз в цьому сезоні підтвердила свій норматив на чемпіонат Європи Марина Бех з Хмельницького, яка з кожною спробою нарощувала перевагу над суперницями і у підсумку виграла з результатом 6.64.

Ну а фінальним акордом чемпіонату України стали змагання жінок з потрійного стрибка. Тут бронзова призерка Лондона-2012 Ольга Саладуха з Донеччини не мала собі рівних і святкувала перемогу з результатом 14.02.

У понеділок буде оголошено склад збірної України, яка виступить 3-5 березня у Белграді на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Повністю результати змагань можна переглянути тут.