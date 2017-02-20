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Сборная Украины по карате добыла шесть медалей в Болгарии

Наша команда заняла шестое место в общекомандном зачете

  • 20.02.2017 16:49
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17-19 февраля в Софии прошел 44-й чемпионат Европы по каратэ среди кадетов и юниоров и 9-й чемпионат Европы среди молодежи (U-21). Сборная Украины, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняла 6-е место в общекомандном зачете.

Таким образом, молодые украинские каратисты сумели повторить прошлогодний успех, которого они добились на чемпионате Европы в Лимассоле (Кипр). Там подопечные главного тренера украинской молодежки Петра Корнейчука так же заняли 6-е место, правда, в активе сине-желтых тогда было на две бронзы больше. Но показатель в два золота и одно серебро удалось сохранить.

Награды украинцев в Софии распределились равномерно по дням турнира. 17 февраля на состязаниях кадетов (14-15 лет) Артем Середа (Николаев, тренер – Иван Дрозд) стал чемпионом в кумитэ (-57 кг). Евгений Сендецкий (Львов, тренер – Сергей Савчук) выиграл бронзу (-63 кг).

18 февраля на состязаниях юниоров (16-17 лет) у нас было две бронзы. Отличились ученицы Антона Никулина (Львов): Соломия Кмить (-48 кг) и Диана Шостак (-59 кг). Следует отметить, что для Соломии это уже третья подряд европейская медаль: в 2015 г. в Цюрихе она стала чемпионкой, а в прошлом году в Лимассоле взяла бронзу. А Диана поднялась на пьедестал второй раз подряд: в прошлом году она выиграла золото.

Такую же стабильность показали ученики Антона Никулина, главного тренера национальной сборной Украины, и 19 февраля на турнире молодежи. Анастасия Мястковская (-55 кг) выиграла золото, а Кирилл Рябошапко (-67 кг) стал бронзовым призером. Напомним, что год назад Настя взяла европейскую бронзу, а в 2014 г. в Лиссабоне она выиграл серебро среди кадетов. Таким образом, у нее теперь есть полный комплект европейских молодежных наград.

Напомним, что в Цюрихе-2015 в нашем активе было 6 медалей, в Лимасоле-2016 – 8, сейчас снова 6. Такая стабильность является признаком несомненного класса и высокого уровня, на который вышло украинское каратэ.

В итоговом зачете чемпионата сборная Украины, как и год назад, заняла 6-е место. Выше нашей команды оказались сборные Франции, Италии, Турции, Испании и России.

Стоит также упомянуть еще две золотых медали, которые в Софии выиграли украинки, воспитанницы одесского тренера Дениса Морозова. К сожалению, Полина Гуренко (кадеты, - кг) принесла медаль сборной Молдовы, а Ирина Зарецкая (U-21, -68 кг) – сборной Азербайджана. Это тоже показатель класса украинского каратэ, но достаточно грустный.

 

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