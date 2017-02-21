Елена ЯНОВСКАЯ: «Готова достойно выступить на чемпионате Европы»

В мире спорта, где преимущество на стороне футбола и бокса, достижения украинских спортсменов куда менее заметны. Но, как бы ни старались телеканалы и спорт-порталы не замечать побед наших легкоатлеток, биатлонисток, фехтовальщиц, они все же побеждают и заслуживают того, чтобы ими восторгались, а об их победах рассказывали.



Один из таких случаев - успехи легкоатлетки Елены Яновской, которая в жестком спринте трех европейских стартов завоевала право выступить на чемпионате Европы, а затем, без отдыха и возможности восстановления, приняла участие в чемпионате Украины.



Мы встретились в Сумах, после окончания соревнований, на которых Елена завоевала серебро. О всех перипетиях последних событий, а также о будущем, которое ее ожидает, мы и поговорили с Еленой поздно ночью за чашкой облепихового чая.

- Итак, расскажите о вашем европейском вояже...

- Скорее, «галопом по европам». Причем галопом и с барьерами. Я бы так назвала три этапа, которые мне пришлось преодолеть за последнюю неделю. Старты в Люксембурге, Франции и Польше позволили мне не только набрать необходимую форму, но и получить право выступить на чемпионате Европы. Единственно, что я отказалась от выступления на турнире в Чехии, поскольку он не стыковался с моим участием в чемпионате Украины. Это было очень неудобно и сложно: выступить день в день, да еще на аренах, которые довольно далеко друг от друга.

- Я много слышал от ваших коллег, что им предпочтительнее выступать на европейских соревнованиях, нежели в Украине. И причина этому проста: на европейских аренах есть для кого бежать.





- В большинстве случаев так и происходит. Поддержка болельщиков очень заводит и мотивирует показать высокий результат. Поэтому свои лучшие личные результаты я показывала именно на европейских и мировых аренах. Но мимо чемпиона Украины я пройти не смогла бы никогда. Для меня эти соревнования очень важны.

- Патриотизм - вещь, безусловно, уважаемая. Однако, если бы что-то пошло бы не так...

- Нет, слава Богу, все обошлось. Я отдавала себе отчет в том, что после столь напряженного спринта с арены на арену и со страны в страну я не могу показать высокий результат. Но участие в чемпионате Украины для всех спортсменов является обязательным, поэтому я и вышла на старт.

- Ваше второе место на чемпионате Украины как вы сами оцениваете? Я имею в виду тот факт, что вы завоевали серебро, соревнуясь с именитыми соперницами. Мне казалось, что первое место вполне вам по силам…





- Я уже говорила, что чувствовала себя не совсем хорошо. Также такой напряженный график, не дай Бог, мог бы повлечь за собой травму. Смогла ли я пробежать лучше? Наверное, да! Стоило ли рисковать? Нет. Я показала достаточно высокий результат, если учитывать три старта в Европе. Главная задача для меня уже выполнена – я прошла на чемпионат Европы.

- Но самое главное: вы-то своими результатом довольны?

- Да. Я прошла все этапы без травм, прочувствовала свою физическую форму и морально готова к тому, чтобы достойно выступить на чемпионате Европы.

- А где будете готовиться?

- 26 февраля нам предстоят сборы в Киеве, где и смогу спокойно и сосредоточенно готовиться к чемпионату Европы.

- Елена, мы желаем вам как следует подготовиться к чемпионату Европы, который состоится с 3 по 5 марта в Белграде, и держим за вас кулаки! Желаем только одного – победы!

- Спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня! Я сделаю все, чтобы подняться на пьедестал победителей!