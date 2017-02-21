Украинка Анна Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране.

Первую партию против Антоанеты Стефановой и Болгарии украинка выиграла, а во второй соперницы согласились на ничью. Таким образом, Музычук вышла в полуфинал.

За выход в финал Музычук предстоит встреча с победительницей матча Костенюк – Шикун.