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Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира

В противостоянии с болгаркой Стефановой украинка набрала 1,5 очка

  • 21.02.2017 18:29
  • 652 просмотров
  • 2 комментария
Метки
tehran2017.fide.com
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Украинка Анна Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране.

Первую партию против Антоанеты Стефановой и Болгарии украинка выиграла, а во второй соперницы согласились на ничью. Таким образом, Музычук вышла в полуфинал.

За выход в финал Музычук предстоит встреча с победительницей матча Костенюк – Шикун.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 21.02.2017 18:34
    +5
    успішного виступу у півфіналі!
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    Vlad Raschevski
    online
      Vlad Raschevski, 21.02.2017 18:40
    -3
    Анна следующая россиянка, а потом молодая китаянка которая выиграла у первого номера посева а может индуска харика или грузинка у них ничья!!!
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