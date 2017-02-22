Галичанка оголосила склад на п’ятий тур Балтійської гандбольної ліги

Сьогодні ввечері, о 20 год, львівська «Галичанка» вирушає до Каунаса (Литва) на п’ятий тур Балтійської гандбольної ліги. Матчі проходитимуть з 24 по 26 лютого. Нагадаємо, що після завершення цього туру сформується підсумкова турнірна таблиця, відповідно до якої визначаться пари плей-офф.

Тренерський штаб команди назвав імена гандболісток, які змагатимуться у Литві.

Воротарі: Єлизавета Гілязетдінова, Марія Гладун.

Польові гравці: Наталія Воловник, Олеся Парандій, Олена Косик, Леся Смолінг, Наталя Туркало, Софія Давидянц, Тетяна Поляк, Марина Коновалова, Анастасія Баранович, Анастасія Дорожівська, Вікторія Сідлецька, Наталія Сабова, Ольга Василяка.

Четверо гравчинь команди не змагатимуться у Литві: це Наталія Стрюкова та Мар’яна Маркевич (травмовані), Наталія Савчин, яка проходить процес реабілітації після минулорічної травми, а також новенька Ілона Гайкова (немає візи).

Вже завтра «Галичанка» прибуде до Каунаса, а 24 лютого відкриє п’ятий тур Балтійської ліги матчем з «БНТУ-Бєлаз».

Попередній розклад ігор «Галичанки» з командами Балтійської Ліги, V тур:

24 лютого (п’ятниця), 1-й день:

17:30 - «Галичанка» - «БНТУ-Бєлаз»

25 лютого (субота), 2-й день:

12:40 - «Галичанка» - ГК «Гомель»

15:20 - «Галичанка» - «Городнічанка»

26 лютого (неділя), 3-й день:

10:00 – «Галичанка» - «Гарлява»

12:00 - «Галичанка» - «Жальгіріс»

Наталія ВАСЬО