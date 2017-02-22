На проходившем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам спортсмен из Венесуэли Адриан Солано стартовал под первым номером. Но в итоге отстал от победителя на 38 минут. Но главное, пожалуй, то, что Солано таки добрался до финиша и заодно его научили, как правильно держать палки:
Источник — Sport.ua
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