На проходившем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам спортсмен из Венесуэли Адриан Солано стартовал под первым номером. Но в итоге отстал от победителя на 38 минут. Но главное, пожалуй, то, что Солано таки добрался до финиша и заодно его научили, как правильно держать палки:



