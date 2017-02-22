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ВИДЕО ДНЯ. Лыжник из Венесуэлы добрался до финиша!

Эпический забег Адриана Солано на чемпионате мира

  • 22.02.2017 18:48
  • 1496 просмотров
  • 6 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Лыжник из Венесуэлы добрался до финиша!

На проходившем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам спортсмен из Венесуэли Адриан Солано стартовал под первым номером. Но в итоге отстал от победителя на 38 минут. Но главное, пожалуй, то, что Солано таки добрался до финиша и заодно его научили, как правильно держать палки:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ss87
      ss87, 22.02.2017 19:04
    +2
    Чувак по ходу с кем-то в карты на желание играл и проигрался)))
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    windleo
      windleo, 22.02.2017 19:04
    +1
    Молодчага. Я бы тоже с удовольствием принял участие, и на такой трассе прокатился. И даже был бы не последним, надеюсь
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    norma_zap
      norma_zap, 22.02.2017 19:06
    0
    Это тот которого подозревали в контрабанде наркотиков? Судя по наличию лыж, и костюма парень таки осознано ехал на ЧМ по лыжным гонкам, сомневаюсь ездил ли он на лыжах по снегу, а то и вообще, но в целом несмотря на всю комичность ситуации человек до финиша дошел на лыжах! Мужик!
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    icebeer
      icebeer, 22.02.2017 19:13
    +1
    windleo, 22.02.2017 19:04
    Молодчага. Я бы тоже с удовольствием принял участие, и на такой трассе прокатился. И даже был бы не последним, надеюсь
    Но он-то уже матёрый )
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    Vlad Raschevski
      Vlad Raschevski, 22.02.2017 19:13
    +4
    Красавело! Боровся! Доказав що може!!!
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    MIIKKA
      MIIKKA, 22.02.2017 19:25
    +4
    Нормально)я примерно также катаюсь)))
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