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США внесут более $2 млн в годовой бюджет WADA

Это самое крупное вложение среди стран

  • 23.02.2017 11:08
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США внесут более $2 млн в годовой бюджет WADA
Правительство США внесет $2 155 000 в годовой бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2017 году.
 
Это самое крупное вложение среди стран. В частности, Япония и Канада вносят чуть более $1 млн каждая.
 
Международный олимпийский комитет (МОК) выделит WADA около $15 млн.
 
В ноябре 2016 года стало известно, что WADA отказалось принять финансовую помощь от России в размере $300 тыс. Также сообщалось, что бюджет агентства, составлявший $30 млн, в 2017 году будет увеличен на 5%.

Источник — Газета.ru

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