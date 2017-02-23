Стал известен состав сборной Украины по ЛА на чемпионат Европы

Став відомий склад збірної України з легкої атлетики, яка 3-5 березня у Белграді (Сербія) візьме участь у чемпіонаті Європи у приміщенні.



До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків та 20 жінок) та 11 офіційних осіб, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.



Поки що знаходяться у листі очікування Марина Килипко та її тренер Віктор Шевцов.



23 лютого ЄА має підтвердити, чи потрапляє Марина "за добиранням" до переліку учасниць чемпіонату Європи.



ЧОЛОВІКИ

60 м - Супрун Володимир

400 м, 4х400 м - Бутрим Віталій і Гуцол Євген

4х400 м - Даниленко Данило та Поздняков Олексій

3000 м - Киц Володимир

60 м з/б - Копанайко Сергій і Шаматрин Артем

висота - Баранніков Олександр

довжина - Мазур Владислав і Никифоров Сергій

потрійний - Безніс Павло



ЖІНКИ

60 м - Кащеєва Вікторія та Повх Олеся

400 м, 4х400 м - Бібік Ольга та Мельник Тетяна

4х400 м - Бризгіна Анастасія та Коба Джойс

800 м - Ляхова Ольга та Ткачук Анастасія

1500 м - Сідорська Олена

60 м з/б - Плотіцина Ганна та Яновська Олена

висота - Чумаченко Юлія, Левченко Юлія й Окунєва Оксана

жердина - Килипко Марина

довжина - Бех Марина та Венгрус Анна

потрійний - Цихоцька Руслана

ядро - Голодна Ольга

п’ятиборство - Шух Аліна