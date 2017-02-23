Стал известен состав сборной Украины по ЛА на чемпионат Европы

Став відомий склад збірної України з легкої атлетики, яка 3-5 березня у Белграді (Сербія) візьме участь у чемпіонаті Європи у приміщенні.
До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків та 20 жінок) та 11 офіційних осіб, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Поки що знаходяться у листі очікування Марина Килипко та її тренер Віктор Шевцов.
23 лютого ЄА має підтвердити, чи потрапляє Марина "за добиранням" до переліку учасниць чемпіонату Європи.
ЧОЛОВІКИ
60 м - Супрун Володимир
400 м, 4х400 м - Бутрим Віталій і Гуцол Євген
4х400 м - Даниленко Данило та Поздняков Олексій
3000 м - Киц Володимир
60 м з/б - Копанайко Сергій і Шаматрин Артем
висота - Баранніков Олександр
довжина - Мазур Владислав і Никифоров Сергій
потрійний - Безніс Павло
ЖІНКИ
60 м - Кащеєва Вікторія та Повх Олеся
400 м, 4х400 м - Бібік Ольга та Мельник Тетяна
4х400 м - Бризгіна Анастасія та Коба Джойс
800 м - Ляхова Ольга та Ткачук Анастасія
1500 м - Сідорська Олена
60 м з/б - Плотіцина Ганна та Яновська Олена
висота - Чумаченко Юлія, Левченко Юлія й Окунєва Оксана
жердина - Килипко Марина
довжина - Бех Марина та Венгрус Анна
потрійний - Цихоцька Руслана
ядро - Голодна Ольга
п’ятиборство - Шух Аліна
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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