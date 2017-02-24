Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анна Музычук выиграла первую партию в полуфинале чемпионата мира

Украинка черными обыграла россиянку Александру Костенюк

  • 24.02.2017 10:30
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
Метки
tehran2017.fide.com
© tehran2017.fide.com

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла первую партию в полуфинале чемпионата мира, который продолжается в Иране. Музычук черными обыграла россиянку Александру Костенюк. 

В другом полуфинале китаянка Тань Чжуньи победила индианку Харику Дронавалли. Вторые партии состоятся сегодня.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.