Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла первую партию в полуфинале чемпионата мира, который продолжается в Иране. Музычук черными обыграла россиянку Александру Костенюк.
В другом полуфинале китаянка Тань Чжуньи победила индианку Харику Дронавалли. Вторые партии состоятся сегодня.
Источник — Sport.ua
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