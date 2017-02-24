Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анна Музычук вышла в финал чемпионата мира по шахматам

Украинская шахматистка выиграла вторую партию у россиянки Александры Костенюк

  • 24.02.2017 16:44
  • 441 просмотров
  • 3 комментария
Метки
twitter.com/Rez7a
© twitter.com/Rez7a

Украинская шахматистка Анна Музычук обыграла россиянку Александру Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране, и вышла в финал турнира.

В первой партии Музычук тоже взяла верх над Костенюк.

В финале Музычук сыграет с победительницей полуфинала между китаянкой Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли из Индии. Первая партия финала состоится 27-го февраля.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.