Анна Музычук вышла в финал чемпионата мира по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук обыграла россиянку Александру Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране, и вышла в финал турнира.

В первой партии Музычук тоже взяла верх над Костенюк.

В финале Музычук сыграет с победительницей полуфинала между китаянкой Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли из Индии. Первая партия финала состоится 27-го февраля.