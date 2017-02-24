Анна Музычук вышла в финал чемпионата мира по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук обыграла россиянку Александру Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране, и вышла в финал турнира.
В первой партии Музычук тоже взяла верх над Костенюк.
В финале Музычук сыграет с победительницей полуфинала между китаянкой Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли из Индии. Первая партия финала состоится 27-го февраля.
Источник — Sport.ua
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