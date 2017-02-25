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Украинки выиграли две золотые медали на турнире в Мадриде

Анна Плотицына установила собственный рекорд на дистанции 60 метров с барьерами

  • 25.02.2017 11:33
  • 237 просмотров
  • 2 комментария
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uaf.org.ua
© uaf.org.ua

Українки Анна Плотіцина і Марина Килипко стали переможницями міжнародних легкоатлетичних змагань у Мадриді. Більше того, для Плотіциної 24 лютого стало днем встановлення нового особистого рекорду.

Дистанцію 60 метрів з бар’єрами Анна Плотіцина подолала за 7,98 с, що на одну соту секунди ліпше від її попереднього досягнення. Всього однієї сходинки не вистачило Ганні Чубковцовій для потрапляння до першої трійки. З часом 8,41 с вона четверта.

Марина Килипко стрибком на 4,47 м з першої спроби забезпечила собі виграш у секторі для стрибків з жердиною. Після цього вона намагалася подолати 4,62 м, проте встановити рекорд України у приміщенні харків’янці поки що не вдалося.

Ірина Геращенко стала другою зі стрибків у висоту (1,89 м), поступившись лиш олімпійській чемпіонці Рут Бейтіа з Іспанії (1,98 м). А Вікторія Кащєєва фінішувала третьою з бігу на 60 метрів (7,45 с). Перемогла тут Андреа Пуріка з Венесуели (7,30 с).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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Комментарии
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 25.02.2017 11:44
    0
    Плотіціна постійно покращує свої результати та й Килипко також-знову Бейтіа на висоті з досить пристойним результатом
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 25.02.2017 11:59
    0
    Браво, дівчата! І Аня Музичук уже пробилась у фінал!
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