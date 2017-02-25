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В отчете Макларена по допингу нашли ошибки

Перепроверить отчет уже невозможно

  • 25.02.2017 17:23
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объяснило свою позицию относительно сомнений в достоверности данных доклада Ричарда Макларена тем, что многие допинг-пробы россиян были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией. Об этом сообщает портал Inside The Games.

— К сожалению, многие пробы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, поэтому их невозможно перепроверить, — говорится в заявлении ВАДА. — Макларен делал дополнительные запросы к российской стороне, но ответа не последовало. В отношении некоторых спортсменов из доклада просто невозможно найти доказательства.

Напомним, ранее МОК на своем официальном сайте опубликовал письмо генерального директора комитета Кристофа де Кеппера, в котором он сообщил, что ВАДА признало наличие ошибок и недостаток фактов в докладе Макларена.

Источник — Sportbox

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