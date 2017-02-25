В отчете Макларена по допингу нашли ошибки

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объяснило свою позицию относительно сомнений в достоверности данных доклада Ричарда Макларена тем, что многие допинг-пробы россиян были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией. Об этом сообщает портал Inside The Games.
— К сожалению, многие пробы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, поэтому их невозможно перепроверить, — говорится в заявлении ВАДА. — Макларен делал дополнительные запросы к российской стороне, но ответа не последовало. В отношении некоторых спортсменов из доклада просто невозможно найти доказательства.
Напомним, ранее МОК на своем официальном сайте опубликовал письмо генерального директора комитета Кристофа де Кеппера, в котором он сообщил, что ВАДА признало наличие ошибок и недостаток фактов в докладе Макларена.
Источник — Sportbox
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.