Виктория Мотричко выиграла шашечный турнир среди женщин во Франции

Эсли увольнять Фонсеку то что тогда делать с Ребровым? Казниь нельзя помиловать

Коноплянка и тот не прижился в Сельте, он лучший игрок Украинского чемпионата, - украинец, почему...

Что хочу сказать все испански команды в верхней таблице очень беговые. Там сам принцип игрока что...

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