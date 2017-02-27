Виктория Мотричко выиграла шашечный турнир среди женщин во Франции

Во Франции завершился традиционный престижный международный турнир по шашкам-100 в Каннах Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в знаменитом каннском Дворце кинофестивалей. Международный гроссмейстер Виктория Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин. Наша шашистка набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович (Беларусь) - 9 и Наталью Шестакову (Россия) - 9.
Мотричко выиграла 3 партии, 4 партии завершились вничью и однажды оступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из России - в 6-м туре. Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.
Источник — УНИАН
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