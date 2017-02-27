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Ирина Киндзерская выигрывает Гран-при в Дюссельдорфе

Украинская дзюдоистка берет золотую медаль в Германии

  • 27.02.2017 08:22
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Ирина Киндзерская выигрывает Гран-при в Дюссельдорфе
На этапе серии Гран-при проходившем в немецком Дюссельдорфе Украина получила свою первую медаль этого сезона. После удачных выступлений на Кубках Европы в Португалии (где наши дзюдоисты заняли 2 призовых места) и в Болгарии (женский турнир, где медаль завоевала Анастасия Турчин) пришла пора порадоваться за большой успех Ирины Киндзерской.
 
В Дюссельдорфе сегодня в категории свыше 78 кг Киндзерская заняла первое место и завоевала золоьл. В финале соперницей Ирины была японка Мегуми Ташимото. Вернее сказать – ВЕЛИКАЯ Ташимото. Японская спортсменка обладает уникальным мировым достижением, она, и только она смогла в своей карьере 14 (!) раз выигрывать медали турниров серии «Большого шлема». Пятикратный призёр чемпионатов мира, Ташимото и в Дюссельдорфе ранее дважды выигрывала турнир «Гран при». Боевым  выдался сегодня финал, который завершился с равным счётом и победительница определялась в дополнительном раунде до “golden score”. Крепче нервы и концентрация была у украинки. Ирина одержала блестящую победу. Первую в своей карьере победу на этапах серии «Гран при». Прекрасное достижение и большой успех нашей дзюдоистки и нового тренерского штаба нашей команды. Радуюсь за Ирину, и очень рад за Геннадия Белодеда который недавно стал главным тренером женской команды Украины.
 
Также в категории +78 выступала наша Светлана Ярёмка. За выход в полуфинал она  уступила немке Кристин Бюссоу. И уже в ½ финала Бюссоу вышла по турнирной сетке на Киндзерскую. Немка как и против Ярёмки старалась вести поединок размеренно, пытаясь поймать соперницу на ошибке, а вот Киндзерская выбрала тактику активных действий, и полностью переиграла хозяйку турнира. Агрессивный стиль принёс Ирине красивую и безоговорочную победу, и путёвку в большой финал. 
 
В категории до 78 кг Анастасия Турчин заняла 7 место. В четвертьфинале она уступила британке Натали Пауєлл, и «упав» в нижню сетку турнира в походе за бронзой ничего не смогла противопоставить Кларе Апотекар из Словении.
 
У мужчин в категории свыше 100 кг сегодня выступали наши Станислав Бондаренко и Яков Хаммо. Бондаренко проиграл в первом же поединке, а вот Хаммо после победы над немцем Свеном Хейнле вышел на дзюдоиста из Кыргызстана Юрия Краковецкого. Того самого Краковецкого который победил и выбил из борьбы нашего богатыря на Олимпиаде в Рио. Написал я выше что Яша вышел на Красовского, но на самом деле не вышел. Реванша сегодня не случилось, после стартового поединка  против Хейнле Яков снялся с турнира из-за травмы.
 
Итог Гран-при Дюссельдорфа для нашей команды: четыре 7-х места (Хаммо, Турчин, Ярёмка и Черняк (Марина состязалась на турнире позавчера)) и золотая медаль Ирины Киндзерской.
 
Впереди у дзюдоистов мартовский этап «Большого шлема» в Баку, в конце марта этап «Гран при» в Тбилиси, а в апреле Варшава будет принимать чемпионат Европы по дзюдо.

Источник — Sport.ua

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