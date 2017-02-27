Вікторія Кесар – срібна призерка Гран-прі зі стрибків у воду

На Гран-прі зі стрибків у воду в німецькому Ростоці скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю.



На триметровому трампліні в індивідуальних змаганнях наша Вікторія Кесар з результатом 294,60 балів посіла 2 місце.



Перемогу святкувала представниця Піднебесної Чунтінг Ву (309,85). «Бронза» на рахунку спортсменки з Канади Дженіфер Абел (286,50).



Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Вікторію, її особистого наставника Ірину Журавльову та українську Федерацію зі стрибків у воду на чолі з її президентом Ігорем Лисовим з високим досягненням, побажавши й надалі впевнено прославляти гарні традиції української школи зі стрибків у воду на міжнародній арені.