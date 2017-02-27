Музычук начала финал с ничьей в первой партии

Украинка Анна Музычук начала финальный матч чемпионата мира против китаянки Тань Чжунъи с ничьей.
Соперницы согласились на ничью, поделив очки по 0,5 каждой.
Это была лишь первая партия финала, который состоит из четырех партий.
Источник — Sport.ua
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а якими грала написати важко?
Да похоже, спорт.уа даже не догадываются, что цвет фигур- это важно.
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