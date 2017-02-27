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Музычук начала финал с ничьей в первой партии

В Иране стартовал финал чемпионата мира

  • 27.02.2017 18:03
  • 840 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Музычук начала финал с ничьей в первой партии

Украинка Анна Музычук начала финальный матч чемпионата мира против китаянки Тань Чжунъи с ничьей.

Соперницы согласились на ничью, поделив очки по 0,5 каждой.

Это была лишь первая партия финала, который состоит из четырех партий.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 27.02.2017 19:01
    +3
    а якими грала написати важко?
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 27.02.2017 19:02
    +1
    Якими грала Аня "источнику" впадло вказати???
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 27.02.2017 19:02
    0
    vitaha33, 27.02.2017 19:01
    а якими грала написати важко?
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 27.02.2017 19:08
    +1
    Музичук грала білими
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 27.02.2017 19:10
    +1
    Играла белыми.
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    Zhez53
    Zhez53, 27.02.2017 19:10
    +2
    vitaha33, 27.02.2017 19:01
    а якими грала написати важко?
    Да похоже, спорт.уа даже не догадываются, что цвет фигур- это важно.
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 27.02.2017 19:27
    0
    Zhez53, 27.02.2017 19:10
    vitaha33, 27.02.2017 19:01
    а якими грала написати важко?

    Да похоже, спорт.уа даже не догадываются, что цвет фигур- это важно.
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