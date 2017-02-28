Тройка победителей конкурса ставок по итогам февраля

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.
Победителями стали следующие участники:
vikk1972 - 192 очка
tolyadom - 188 очков
dmytrenko69 - 184 очка
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Следующий конкурс стартует уже завтра, 1 марта.
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Следующий конкурс стартует уже завтра, 1 марта.
Источник — Sport.ua
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